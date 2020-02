VIDEO Geniálne! Roboty chrlia desiatky jedál lekárom, ktorí bojujú s koronavírusom

O tom, že Čína patrí k veľmociam modernej techniky, nie je žiadnych pochýb. Najnovšie to dokazuje aj vynález, ktorý pomáha zdravotníkom vo Wu-chane so stravovaním. Objavili sa zábery, ktoré ukazujú, ako roboty chrlia každých 15 minút tri desiatky jedál pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v epicentre koronavírusu vo Wu-chan.

Bezpilotné potravinové stanice boli vyvinuté spoločnosťou Qianxi Robotic Catering, dcérskou spoločnosťou čínskeho realitného gigantu Country Garden. Informoval o tom portál Mirror. Tieto roboty boli darované mestu Wu-chan, hlavnému mestu provincie Chu-pej v strednej Číne, kde lekári bojujú v prvej línii proti prepuknutiu choroby COVID-19. Tieto roboty sa snažia zabezpečiť pravidelné stravovanie kvôli zablokovaniu mesta, keďže lekárom a zdravotným sestrám chýbajú jedálne.

Pred nemocnicou Červeného kríža Hannan, kde boli zriadené izolačné oddelenia a strediská dočasného ošetrenia, ružové stravovacie stanice s robotmi slúžia na prípravu tradičných pokrmov.

Spoločnosť tvrdí, že každá predajná stanica môže uspokojiť najmenej 120 hostí za hodinu. Je schopná pripravovať 36 jedál každých 15 minút, 24 hodín denne, aby sa zaistilo, že lekári budú môcť jesť, kedykoľvek to potrebujú.

Robots for construction, agriculture, restaurants and homes: property developer Country Garden invests heavily in robotics | One of 46 robots in Country Garden's newly opened, fully automated restaurant, called Foodom. Image: Qianxi Robotic Catering Group | Archinect pic.twitter.com/S0X5xdrLlL