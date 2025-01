Slávna herečka prehovorila o náročných začiatkoch kariéry: V 12-tich jej povedali, že je tučná a škaredá!

Kat Dennings (Zdroj: SITA)

Americká herečka sa do povedomia verejnosti dostala vďaka viacerým úspešným počinom, v ktorých sa objavila. Slovenským divákom je však známa hlavne zo seriálu 2 baby na mizine. Začiatky jej hereckej kariéry však neboli vôbec jednoduché a o týchto náročných časoch prehovorila pre magazín People.

V rozhovore sa Dennings zverila, že už v mladom veku okúsila krutosť tohto prostredia. Podľa jej slov sa jej stávalo, že jej na kastingoch hovorili, že je nie je príliš atraktívna a že je tučná, čo sa dialo v čase, keď mala len 12 rokov.

„V minulosti tam nebolo veľa citlivosti. Bolo to veľmi drsné. Veľmi veľa negatívnych reakcií a ľudia si nebrali servítku pred ústa. Ľudia na kastingoch boli veľmi krutí. Bolo to šialené, vždy som si pomyslela, ako je možné, že niečo také povedia malému dieťaťu. Keď som mala 12, tak som šla na skúšku, následne mi zavolal manažér a keď som sa spýtala, čo na to hovorili, tak mi oznámil, že podľa nich nie som dostatočne pekná a som tučná," uviedla herečka.

„Takéto komentáre však na mňa nemali žiadny vplyv. Nikdy ma to nezlomilo a chcela som im všetkým ukázať. Veľká vďaka patrí mojim rodičom, vždy mi hovorili, že sú to idioti a aby som ich nepočúvala, že to nie je pravda. Dnešný svet je však oveľa jemnejší a milší k hercom oproti tomu, ako to bolo v 90-tych rokoch. Je tu body positivity, väčšia citlivosť a nič z toho tu predtým nebolo, bolo to odporné," doplnila Dennings.