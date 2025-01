SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrel režisér (†47) a manžel známej herečky... SAMOVRAŽDA?!

(Zdroj: Profimedia)

Informáciu priniesol magazín TMZ. Jeffa našiel jeho asistent a privolaná rýchla zdravotná služba vyhlásila filmára za mŕtveho. V súvislosti s jeho úmrtím sa začalo skloňovať slovo samovražda, čo neskôr vraj potvrdili aj policajti. Zomrel vraj na následky obesenia.

Jeff Beana sa narodil na Miami, potom sa kvôli štúdiu presťahoval do New Yorku a následne do Los Angeles, kde odštartoval svoju kariéru. Najprv Beana spôsobil ako asistent produkcie, neskôr spolupracoval s režisérom Davidom O. Russellom, spoločne napísali 4 scenáre. V ich komédii Mám rád Huckebees z roku 2004 si zahral napríklad Dustin Hoffman, Jude Laaw či Isabelle Huppert.

V roku 2014 debutoval ako režisér filmom Life After Beth. Hlavnú úlohu si v ňom zahrala Audrey Plaza, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou.

