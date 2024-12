Obrovská RADOSŤ slávneho herca: KONEČNE sa stane otcom!

Zachary Levi (Zdroj: Instagram ZL)

LOS ANGELES - Americký herec Zachary Levi (44) sa na sociálnej sieti so svojimi fanúšikmi pochválil krásnou správou. Jeho priateľka Maggie Keating nosí pod srdcom bábätko, hviezda filmu Shazam! sa tak konečne stane otcom!

Na sociálnej sieti Insagram zverejnil fotku ultrazvuku a na druhej snímke sa na pláži objíma s priateľkou. „Chcel som byť otcom už od malička. Vždy som cítil toto volanie v mojom živote. Túto túžbu v mojom srdci. Zvláštny pocit neúplnosti, že na svojej ceste nemám takú úroveň lásky a zodpovednosti. Že najlepšie roky môjho života budú za mnou, keď sa konečne stanem otcom,“ odhalil Zachary.

(Zdroj: Warner Bros.)

No cítil vraj, že vo svojom živote musí najprv urobiť nejaké zmeny, aby s priateľkou mohli vo svojom živote privítať dieťa. Zameriava sa vraj na vlastné zdravie, a to nielen fyzicky, psychicky, emocionálne, ale aj duchovne. A v procese vlastnej zmeny spoznal úprimnú, pevnú a hlbokú lásku v priateľke Maggie, ktorú nazýva anjelom. No a aktuálne sú spoločne pripravení na ďalšie kapitoly ich života.

„Už sa nevieme dočkať, kedy spoznáme naše malé bambino,“ priznal budúci otec s tým, že s partnerkou sa ohľadom pohlavia ich drobca chcú nechať prekvapiť. Pred pôrodom ho nechcú vedieť.