Slávna skupina terčom posmeškov: Za ich verziu americkej hymny im fanúšikovia poriadne naložili!

Boyz II Men sa počas svojho pôsobenia preslávili viacerými hitmi, ako sú napríklad End Of The Road či I'll Make Love To You. Ich tvorbu si zamilovalo množstvo fanúšikov a o ich kvalitách hovorí aj to, že získali až 4 ceny Grammy.

Počas víkendu sa zúčastnili pretekov F1, ktoré sa konali v Las Vegas. Počas toho zaspievali americkú hymnu, o ktorej predtým povedali, že ich verzia bude sexy. Ich vystúpenie si však príliš veľa pozitívnych ohlasov nezískalo a na sociálnych sieťach sa na nich zniesla kritika.

„Táto verzia hymny od Boyz II Men je otrasná," napísal fanúšik. „Majú niekoľko hitov... Ale táto hymna nebola dobrá," pridal sa ďalší. „Neverím, že to hovorím, ale bolo to veľmi lacné," doplnil jeden z komentujúcich, ktorých citoval New York Post.