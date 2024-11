Prasklo prísne strážené TAJOMSTVO promi dvojice: TOTO je skutočný dôvod ich ROZVODU!

Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness (Zdroj: SITA)

Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness tvorili jeden z najkrajších párov Hollywoodu. Herec sa v rozhovoroch netajil tým, že už pár dní po zoznámení cítil, že s ňou chce ostať navždy. Dvojica si spolu adoptovala syna aj dcéru. Spoločne prekonali Hughov boj s rakovinou, i stratu nenarodeného dieťatka. A vždy o sebe hovorili s láskou...

V týchto dňoch ale vychádzajú najavo prekvapivé zistenia. Magazín Us Weekly uvádza, že skutočným dôvodom hercovho rozvodu je kolegyňa Sutton Foster, s ktorou účinkoval v predstavení The Music Man od decembra 2021 do januára 2023. „Veľa ľudí na Brodwayi to vedelo, ale držali to v tajnosti, lebo Hugh a Sutton sú obaja milí a skvelí ľudia. Všetci rešpektovali ich súkromie,” uviedol dobre informovaný zdroj.

„Teraz sú spolu a sú skutočne šťastní,” dodal. Rozvod nedávno oznámila aj samotná Foster. Tá bola 10 rokov vydatá za scenáristu Teda Griffina, s ktorým si adoptovali dve deti.

Blízky priateľ Deborry uviedol, že po odhalení nevery bola v šoku. „Na Brodwayi prísne strážené tajomstvo a ona sa to dozvedela ako posledná,” uviedol s tým, že mnohých zaskočilo, že práve Hugh bol svojej žene neverný.

