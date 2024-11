OHAVNÝ ČIN animátora z Disney: Matkám platil za ZNÁSILNENIE DCÉR... Zhnije v base!

(Zdroj: Profimedia)

FILIPÍNY - Disney a Pixar svojimi rozprávkami zabávajú deti po celom svete. Ich animátor, Francúz Bolhem Bouchiba (59), však na deti pozeral aj inak, ako len na cieľovú skupinu svojich animácií. Na Filipínach si vraj objednával znásilňovanie malých dievčat... Platil za to prevažne ich matkám!

Svetom Disney a Pixar aktuálne otriasa nechutný škandál. Animátor Bolhem Bouchiba mal podľa obžaloby od roku 2016 na Filipíny previesť približne 50-tisíc eur. Peniazmi si platil zneužívanie dievčat vo veku od 5 do 15 rokov podľa jeho požiadaviek. Ženy, ktoré mu nechutnosti natáčali, boli prevažne matkami dievčat. A on to celé sledoval v priamom prenose cez WhatsApp alebo Skype.

Svoje obete si vraj dohadoval na legálnej stránke, ktorá ponúka erotické šou pre dospelých. „Dohodne sa s ňou na cene, ona povie áno alebo nie, a buď je to jej vlastné dieťa, alebo si nájde dieťa u susedov či na ulici. Väčšiny činov sa údajne dopustili vlastné matky detí,“ opísala televízii BFMTV Agathe Morel, právnička združenia Agir contre la prostitution des enfants.

Bouchibovi policajti našli v mobile a počítači desiatky videí so zneužívaním detí a zaplatil za ne vraj najmenej 24 ženám. On sám sa pri výsluchu označil za "skutočného pedofila". Súdený bol za spoluúčasť na znásilnení a sexuálnom napadnutí neplnoletých, zároveň za spoluúčasť na obchodovaní s ľuďmi a držanie detskej pornografie. Hrozilo mu 40 rokov väzenia, no napokon mu súd odklepol trest 25 rokov a ďalších 20 rokov dohľadu po prespustení.