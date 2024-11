NESKUTOČNÝ moment pouličného bubeníka: Hral známu skladbu... Netušil, KTO SLÁVNY ho pri tom sleduje!

(Zdroj: Instagram MD)

V týchto dňoch sociálnymi sieťami obletelo video, ktoré zachytáva pouličného bubeníka Marmonda Davisa, ako hrá v uliciach Los Angeles. Na námestí má rozložené svoje nástroje a hrá slávne skladby. Jednou z nich bola aj pieseň Otherside od kapely Red Hot Chilli Pappers. A hral ju naozaj výborne...

Myslel si to aj muž, ktorý celý čas sedel oproti nemu na zábradlí a hudbu si podľa rytmických pohybov si hudbu zjavne užíval. Bubeník však ani len netušil, kto to bol. A keby to vedel, zrejme by v tom momente nič viac od trémy zahrať nedokázal. Celú skladbu si totiž vypočul samotný bubeník spomínaného Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith.

„Včera som hral Otherside od Red Hot Chilli Peppers a v polovici som si všimol, že niekto si to naozaj užíva, čo nie je nič nezvyčajné. Ale keď som skončil, pár ľudí mi povedalo, že som hral pre Chada Smitha, bubeníka RHCP. Počuli ho, ako hovorí, že som znel dobre v skladbe, ktorou je známy? Úplne neskutočné,“ napísal k videu Marmond bubeník. Pozrite si video!