Ostré slová hviezdnej herečky: Opísala nepríjemný zážitok z natáčania… Režisérovi poslala vulgárny odkaz!

Anna Kendrick (Zdroj: SITA)

Americká herečka sa počas svojej kariéry objavila v množstve slávnych počinov, ako sú napríklad filmy Nebezpečná láskavosť, Lietam v tom, Ladíme! či Účtovník. Nie všetky spomienky na jej kariéru sú však príjemné, o čom prehovorila v najnovšom rozhovore.

V podcaste Happy Sad Confused dostala otázku, aká bola najhoršia poznámka, ktorú počas natáčania dostala. Kendrick sa tak vrátila do minulosti a opísala zážitok s režisérom, ktorého meno však prezradiť nechcela.

„Jeden režisér mi raz v miestnosti, kde bolo asi 100 komparzistov povedal, aby som skúsila niečo nové, aby som trošku improvizovala. Keď som to urobila, tak to prerušil, pred všetkými si povzdychol a povedal, že by sme sa mali vrátiť naspäť k scenáru. Bola to ukážka moci, chcel ma ponížiť a získať si dominanciu. Bolo to veľmi nepríjemné. Nakoniec tá časť, kde som improvizovala, dokonca skončila v traileri. Takže sa môže poje*ať," povedala herečka

Anna Kendrick (Zdroj: SITA)