Vážne ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE speváčky Adele: Na jedno ucho zostala HLUCHÁ!

Počas sobotného koncertu slávnej speváčky Adele nastal krásny moment. Blondínka totiž v publiku zazrela inú legendu hudobnej scény - kolegyňu Céline Dion a od dojatia sa neubránila slzám. Umelkyne sa srdečne objali, čo medzi fanúšikmi vyvolalo veľké nadšenie.

Adele and Celine Dion hugging pic.twitter.com/3u8sRRr6dW — To Be Loved (@god_adele05) October 27, 2024

To však nie je jediná správa, ktorou Adele zapĺňa stránky bulvárnych médií. Ako totiž priznala, v uplynulých týždňoch čelila vážnym zdravotným problémom. V auguste počas svojho pobytu v Mníchove "chytila" do ucha raritnú vodnú baktériu. „Nikdy predtým som nič takéto nemala. Je to tá najbolestivejšia vec, aká sa mi kedy stala. Bolo to horšie, než pôrod a je veľmi ťažké to liečiť,” povedala k tomu umelkyňa.

Situáciu skomplikovalo aj to, že niekoľko dní užívala nesprávne antibiotiká. „Párkrát som kvôli tej bolesti mala nutkanie odrezať si ucho,” dodala. Adele našťastie dostala napokon liečbu, ktorá jej zabrala, avšak ako priznala, na ľavé ucho zostala tak trochu hluchá.