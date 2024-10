Známa speváčka prehovorila o závislosti: Bola zmierená s koncom... Ukázala záber, kedy bola na úplnom dne!

(Zdroj: pixabay.com)

Známa hudobníčka sa najviac zviditeľnila hlavne vďaka pôsobeniu v kapele Liberty X. Jej život však ničila závislosť na alkohole a drogách, počas ktorej mala obdobie, kedy pila 2 fľaše vína a jednu fľašu vodky denne. V roku 2021 však kvôli tomu len o vlások unikla smrti a následne začala s jej závislosťou bojovať. K tomuto neľahkému obdobiu sa vrátila 10. októbra, ktorý je na celom svete venovaný Svetovému dňu duševného zdravia.

Michelle Heaton (Zdroj: Profimedia)

„Dnes je Svetový deň duševného zdravia. Bohužiaľ, takýchto fotiek mám stovky. Nikdy som ich počas boja so závislosťou a traumami neukázala a nepozerala som sa na ne. Naďalej budem zdieľať môj príbeh. Vždy tu bude niekto, kto trpí rovnako, ako ja. Niekto, kto nie je schopný požiadať o pomoc, prestať piť a brať drogy, stratil ľudí, ktorých miloval a kto nevidí z tohto tmavého, hrozného miesta cestu," napísala Heaton.

„Na tejto fotke vidím na mojich očiach, že som to vzdala. Akceptovala som, že môj život skončil a ak by som takto pokračovala, tak by som určite zomrela. Mala som len malý moment, kedy som požiadala o pomoc. Tá tam bola aj predtým, len som ju nevidela a nechcela prijať. 3 a pol roka neskôr chcem len to, aby tí, čo trpia, mali podobný moment. Vždy je tam riešenie, môžete sa z toho dostať. Je možné žiť život bez strachu a utrpenia," doplnila speváčka.