Najhoršie FOTO známej speváčky: Takto vyzerá FEŤÁČKA!

LONDÝN - Víťazka cien Emmy a Brit tri roky bojovala so závislosťou. Tento rok vyhľadala Michelle Heaton pomoc a aktuálne je čistá. V súvislosti s navrhovaným zvýšením trestov pre drogovo závislých zverejnila svoje fotografie z čias, keď na tom bola najhoršie, a vyjadrila sa k návrhu vlády.

Bývalá členka kapely Liberty X sa na svojom Instagrame podelila o skúsenosti z čias, keď bola závislá. Ako v úvode napísala, víta každú snahu venovať sa tejto téme a pomáhať závislým. „Budem úprimná, nemala som peniaze na liečbu, priatelia a rodina mi požičali a pravdepodobne by som tu nebola, ak by to neurobili, liečbu som už súrne potrebovala,” priznala a zverejnila aj fotografie z čias, keď na tom bola najhoršie a kolaboval jej imunitný systém.

Zdroj: Instagram MH

No tvrdé zásahy voči drogovo závislým a vyššie tresty nepovažuje za správne riešenie. „Ako závisláci sa nezastavíme pred ničím, aby sme dostali ďalšiu dávku. Hocičo to bude. Tvrdšie tresty bohužiaľ nás, skutočných závislých, nezastavia, len nás to donúti byť prefíkanejšími,” vyhlásila Michelle s tým, že oveľa dôležitejšia je prevencia.

„Trest ako taký nie je odpoveď, len ignoruje kde a ako zasiahnuť predtým, než to vôbec začne. Vzdelanie, linky pomoci a viac informácií – to potrebujeme najviac. Ja som nikdy nevedela, čo je závislosť, kým som takmer neumrela. Dávať mi varovania, vyzývať ma, pokutovať ma v čase, keď som bola v tom šialenstve – nič z toho by ma nezastavilo. Stretnutia a 12-bodový program ma z toho dostali,” napísala 42-ročná brunetka, ktorá sa aktuálne venuje fitnesu a príkladne sa stará o svoje zdravie.

