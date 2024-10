Oscarový herec UKONČUJE dôchodok: Hlási NÁVRAT do práce... Kvôli svojmu synovi!

(Zdroj: Focus Features)

Režisérsky debut Ronana Day-Lewisa, ktorý dostal názov Anemone, oznámili v noci na stredu produkčné spoločnosti Focus Features a Plan B. Okrem Daniela Day-Lewisa sa vo filme objavia Sean Bean či Samantha Mortonová. Scenár filmu spoločne napísali otec a syn Day-Lewisovci.

Anemone sa v súčasnosti nachádza vo fáze produkcie a bude skúmať zložité vzťahy otcov, synov a bratov a dynamiku rodinných väzieb. Ronan Day-Lewis (26) je maliar, svoje diela v minulosti vystavoval v New Yorku. Jeho prvá samostatná medzinárodná výstava sa začne v utorok 8. októbra v Hongkongu.

(Zdroj: Focus Features)

Daniel Day-Lewis (67) ukončil hereckú kariéru v roku 2017 po dokončení filmu Niť z prízrakov režiséra Paula Thomasa Andersona. Dôvod svojho rozhodnutia vtedy neuviedol. "Celý život som vykrikoval o tom, ako by som mal skončiť s herectvom. Neviem, prečo to tentoraz bolo inak, no teraz impulz skončiť vo mne zapustil korene a stala sa z neho posadnutosť. Skrátka som to musel urobiť," vyhlásil v roku 2017 pre časopis W.

Day-Lewis ako jediný herec získal troch Oscarov v kategórii hlavná úloha – za filmy Moja ľavá noha (1989), Čierna krv (2007) a Lincoln (2012). Nominovaný bol aj za snímky V mene otca (1993) a Gangy New Yorku (2002). Je tiež držiteľom dvoch Zlatých glóbusov a štyroch cien BAFTA.

(Zdroj: Focus Features)