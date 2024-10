SMUTNÁ SPRÁVA: Úspešného herca zabila agresívna forma rakoviny... Mal iba 48 rokov!

(Zdroj: Profimedia)

Americká herec Gavin Creel zomrel v pondelok 30. septembra po krátkych dvoch mesiacoch liečby. V júli tohto roka mu totiž diagnostikovali vzácnu a agresívnu formu rakoviny zvanú sarkóm. Ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré vzniká v kostiach alebo mäkých tkanivách tela. Umelec sa liečil v Memorial Sloak Kettering Cancer Center v New Yorku.

Smutnú správu pre magazín People potvrdil jeho partner, herecký kolega Alex Temple Ward s tým, že si rodina želá, aby sa dary na Gavinovu pamiatku venovali organizácii Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Gavin Creel na Broadwayi hviezdil v muzikáloch ako Hair, She Loves Me, Hello, Dolly! či Thoroughly Modern Millie. Česť jeho pamiatke!