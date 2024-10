Hviezdna herečka šokovala fanúšikov: Prehovorila o náročnom boji s rakovinou!

Jenna Fischer (Zdroj: Profimedia)

Jenna Fischer sa preslávila hlavne v seriáli The Office, v ktorom si zahrala jednu z hlavných postáv. V posledných mesiacoch však musela podstúpiť náročný boj, pretože v decembri minulého roka jej diagnostikovali rakovinu prsníka.

Herečka uviedla že išlo o agresívny typ rakoviny, avšak doktori ju diagnostikovali včas. „Vďaka tomu sa rakovina nerozšírila do lymfatických uzlín a zvyšku tela. Aj napriek tomu si však vyžiadala chemoterapiu a rádioterapiu, aby sa už nevrátila. Počas toho som stratila vlasy. Vďaka parochniam a klobúkom som však bola schopná počkať a oznámiť to až teraz. Aj napriek tomu, že stále dostávam infúzie, tak môžem povedať, že sa už cítim dobre," povedala herečka podľa ktorej je už úplne zdravá.

„Každý, kto bojoval s rakovinou vie, že to okamžite zmení váš život. Všetko to bolo o doktoroch, testoch a liečbe. Všetko sa začne točiť okolo rakoviny. Môj život zachránili úžasní doktori, moja rodina a priatelia. Našťastie som mohla celý čas pracovať. To bolo len vďaka mojej najlepšej kamarátke Angele Kinsey, ktorá ma ochraňovala. Ona bola jediná v práci, kto o tom vedel," uviedla Fischer.