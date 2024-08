Láska hviezdneho páru príliš dlho nevydržala: Rozchod po pár mesiacoch!

Začiatkom roka potvrdili Barry Keoghan a Sabrina Carpenter to, o čom sa špekulovalo už pár mesiacov. Dvojica sa totiž objavila po prvýkrát v spoločnosti, čím dali rečiam o ich začínajúcom vzťahu za pravdu.

V posledných týždňoch sa však naopak začalo hovoriť o tom, že slávny pár musí už po pár mesiacoch riešiť vážnu krízu. Počas víkendu však britský The Sun prišiel s informáciou, že vzťah je minulosťou.

„Keď sa Barry opije, tak sa správa ako idiot a Sabrina z toho bola stále viac frustrovaná. Vždy mal rád párty a ona už bola unavená z jeho správania. Sabrine sa momentálne darí a chystá sa na turné, ktoré začína už budúci mesiac," uviedol zdroj.

Následne však magazín People informoval, že dvojica neberie svoj vzťah až tak vážne a viackrát sa už rozišli a dali dokopy. Ich vzťah začal niekedy koncom minulého roka a momentálne to vyzerá tak, že sa rozpadol poriadne rýchlo. Ani jeden z dvojice však na tieto správy nereagoval a tak si fanúšikovia na to, ako to medzi nimi dopadne, budú musieť ešte počkať.

Sabrina Carpenter (Zdroj: SITA)