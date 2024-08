Vytočený Bieber vybehol na fanúšikov: VYPADNITE odtiaľto... Ľudí svojím správaním SKLAMAL!

Justin Bieber, Hailey Biber (Zdroj: SITA )

LOS ANGELES - Justin Bieber sa medzinárodnou hviezdou stal ešte ako dieťa. Aktuálne má už 30 rokov a so svojou manželkou Hailey (27) čakajú prvé dieťa. Práve kvôli nej sa dostal do konfliktu aj so svojimi fanúšikmi. Rozzúrený ich vyhodil z hotela... Ľudí svojím správaním sklamal!

Justin Bieber a jeho manželka Hailey sa v máji tohto roka pochválili krásnou novinkou, že sa stanú rodičmi. A odvtedy je dvojica pod ešte väčším drobnohľadom médií a fanúšikov, ako bola dovtedy. Pred pár dňami si spevák zašiel na obed do jedného z hotelov v západnom Hollywoode, čo okamžite vyvolalo záujem tínedžerov v okolí.

Okolo hudobníka sa začali zbiehať fanúšikovia, ktorí v hoteli oslavovali bar micva. Onedlho však mala doraziť aj tehotná Hailey. Spočiatku bol Bieber pokojný, no keď skupinka nechcela odísť a namiesto toho sa len smiala, nevydržal to a zvýšil hlas: „Príde vám to vtipné? Príde vám to vtipné, ľudia?“ opakoval Justin smerom k mladým ľudom, ktorí si ho natáčali na mobil.

Potom to už spevák nevydržal a všetkých vyhodil. „Vypadnite odtiaľto!“ opakoval, až napokon musela zasiahnuť ochranka, ktorá tíneržerov odviedla späť na ich večierok. Svojím správaním však ľudí sklamal a namiesto do "doterných fanúšikov" sa pustili do samotného Biebera. Myslia si, že ak by sa neobliekal ako puberťák, možno by ho fanúšikovia viac rešpektovali.

„Kvôli spôsobu, akým sa oblieka, vyzerá sám ako tínedžer, takže si pravdepodobne mysleli, že stále je. Sú to deti, dajte im pokoj. A vytiahnite si nohavice, keď hovoríte o rešpekte k svojej tehotnej žene,“ píše jeden z čitateľov Daily Mailu. Ďalší si zas myslí, že sa nemôže čudovať o záujem verejnosti, keď zverejňuje milión fotiek pre svoje zviditeľnenie. „Buď svoj život ponecháte v súkromí alebo nie,“ dodal.