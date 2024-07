Svet hudby zasiahla nečakaná smrť slávneho speváka (†50): Zo slov jeho dcér sa tisnú slzy do očí!

(Zdroj: Getty Images)

Americký spevák sa preslávil v roku 1996, kedy vydal album Here to Save You All. Ten mu priniesol uznanie, ale zároveň aj konflikt s legendárnym Tupacomm Shakurom, o ktorom sa v jednej z piesní vyjadroval poriadne ostro.

Počas včerajšieho dňa sa však hudobní fanúšikovia dozvedeli veľmi smutnú správu. Jeho rodina na jeho profile na sociálnej sieti Instagram totiž uviedla, že hudobník zomrel. Jeho dcéry v spoločnom statuse napísali, že sa tak stalo v jeho dome.

„Rodina Dereka Keirha Barbosu, ktorého fanúšikovia poznajú pod menom Chino XL, je jeho smrťou zdevastovaná. Zomrel v nedeľu ráno vo veku 50 rokov. Chino po sebe zanechal deti Chynnu, Bellu, Lyric a Kiyanu, nevlastného syna Shawna, vnúčatá Emmy, Emery, Chris, Luis a Dyani, svoju matku a aj svoju dlhoročnú partnerku Stephanie," píše sa v príspevku.

„Náš otec mal veľa úloh. Predovšetkým však bol našim otcom. Dal nám silu, priamosť a schopnosť byť realistický. To, čo teraz cítime, je hlavne to, že náš otec našiel pokoj, čo dáva pokoj aj nám," uviedli jeho dcéry.