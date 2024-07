Tragická SMRŤ herca (†49) z Pirátov z Karibiku: Johnny Depp poslal ODKAZ zdrvenej vdove!

Tamayo Perry (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Minulý týždeň svet obletela informácia o tragickom úmrtí Tamaya Peeryho (†49).. Herec, ktorý si zahral napríklad v Pirátoch z Karibiku, zomrel po útoku žraloka. Smutná správa zasiahla aj hviezdneho Johnnyho Deppa (61). Kamarátovi poslal dojemný odkaz do neba!

Ako informoval Sky News, Tamaya Perryho našli minulý týždeň v utorok bez známok života na ostrove Oahu a zranenia na jeho tele nasvedčovali, že na neho zaútočil žralok. Následne ho na vodnom skútri prepravili na breh, kde mu však už privolaní lekári nevedeli pomôcť.

Herec a surfér si zahral menšie úlohy vo viacerých známych filmoch. Za všetky spomeňme Piráti z Karibiku: V neznámych vodách či Charlieho anjeli: Na plný plyn. No a práve slávny kolega z prvého spomínaného filmu si na Tamaya zaspomínal na sociálnej sieti Instagram.

Zverejnil jeho fotku v neopréne so surfom v ruke a napísal: „Hoci je to už pred niekoľkými rokmi, na Tamaya si dobre pamätám. Krásny muž, s obrovským srdcom a chuťou do života... Emilia, posielam ti všetku svoju lásku a silu. Si v mojich myšlienkach. S láskou, Johnny,“ adresoval svoje slová zdrvenej vdove.

Ďalej tiež zdieľal odkaz na stránku GoFundMe, ktorú založila Tamayova rodina a doposiaľ vyzbierala viac ako 118 tisíc dolárov. „Vaša štedrosť je naozaj dojímavá. Tieto prostriedky budú použité na podporu Emilie, ktorá sa bude orientovať v budúcnosti bez Tamaya, jej manžela, najlepšieho priateľa a živiteľa,“ vysvetľuje stránka.