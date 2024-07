NECHUTNOSŤ Kim Kardashian: Do tváre si nechala vstreknúť SPERMIE z lososa!

Kim Kardashian (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Pre krásu všetko! Kim Kardashian (43) je známa tým, že k plastickým operáciám a iným estetickým vylepšeniam má blízko. No pri tom, čo podstúpila naposledy, sa mnohým dvihne žalúdok. Nechala si totiž do tváre vstreknúť sperie z lososa!

Kim Kardashian sa netají tým, že pre dokonalý mladistvý vzhľad je schopná urobiť všetko. Veď napokon pred dvomi rokmi pre server The New York Times priznala, že by sa nechala nahovoriť aj na tie najnechutnejšie metódy. „Vyskúšala by som všetko. Keby ste mi povedali, že musím každý deň doslova jesť hovienka, vďaka čomu by som vyzerala mladšie, je dosť možné, že by som to urobila. Skrátka by som mohla,“ vyjadrila sa.

No a aktuálne vyskúšala inú, no pre mnohých ľudí nemenej nechutnú metódu. Prehovorila o tom v novej epizóde reality šou o jej rodine The Kardashians. „Nechala som si do tváre vstreknúť lososie spermie,“ priznala pred kamerami svojej šokovanej mame Kris Jenner. Zaujímavosťou je, že rovnaký zákrok si v minulosti chválila aj hviezdna Jennifer Aniston.

Kim Kardashian sa svojimi zákrokmi rada chváli aj na sociálnej sieti Instagram. V roku 2013 napríklad zverejnila záber po Draculo terapii.