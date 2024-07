Svetoznáma modelka potešila fanúšikov: Sexi záberom im vyrazila dych!

Kylie Jenner (Zdroj: SITA)

Kylie Jenner, ktorá má na sociálnej sieti Instagram takmer 400 miliónov sledovateľov, sa do povedomia verejnosti dostala účinkovaním v rodinnej reality šou Keeping Up with the Kardashians. V minulosti tvorila pár s raperom Travisom Scottom, s ktorým má 2 deti.

Momentálne však randí so slávnym hercom Timothée Chalametom, s ktorým sa dala dokopy v apríli minulého roka. Okrem svojich najbližších však nezabúda ani na svojich fanúšikov, ktorých na spomínanom Instagrame pravidelne zásobuje novými príspevkami.

V tých pravidelne ukazuje aj svoju krásu. Výnimkou nebol ani jeden z posledných záberov, na ktorom sa ukázala v čiernych plavkách, v ktorých naplno predviedla svoju dokonalú postavu.

(Zdroj: Instagram K.J.)