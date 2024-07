Meghan sa chce zmieriť s členmi kráľovskej rodiny: Konflikt ľutuje... Jasná odpoveď Williama a Kate!

Princ Harry a Meghan Markle (Zdroj: SITA)

Princa Harryho a jeho manželku má zvyšok kráľovskej rodiny v zuboch už niekoľko rokov. Samotná Meghan sa s nimi stretla naposledy v roku 2022 počas pohrebu Alžbety II. a odvtedy sa v Londýne neukázala.

Meghan Markle (Zdroj: SITA)

Aj napriek všetkému by sa však chcela cez tento konflikt preniesť a zakopať vojnovú sekeru. O dobré vzťahy sa usiluje hlavne s princeznou Kate, ktorej podľa zdroja z jej okolia nechcela nikdy svojím správaním ublížiť.

„Chcela by sa udobriť hlavne s Kate. Nechce, aby bola medzi nimi žiadna zlá krv. Jej priatelia hovoria, že ľutuje, ako to celé dopadlo a nikdy jej nechcela ublížiť. Musí si však uvedomiť, že niektoré veci robí Meghan inak. V týchto náročných časoch ukázala, že sa o Kate bojí," povedal zdroj pre magazín In Touch.

Aj podľa informácií Daily Express by chcela Meghan situáciu vyriešiť, avšak bude to mať veľmi ťažké. „Harry by sa chcel pohnúť ďalej. Meghan by sa však chcela o celej veci porozprávať a vysvetliť si, čo sa stalo. Druhá strana však niečo takéto momentálne ani len nezvažuje," povedal zdroj, podľa ktorého to bude mať Meghan náročné.

William a Kate pri sídle Sandringham (Zdroj: SITA)