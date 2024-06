Krásna dcéra (20) slávnej Heidi Klum: Muchlovačka na pláži a… Wau, to sú krivky!

Heidi Klum s dcérou Leni (Zdroj: Profimedia)

SARDÍNIA - Hoci sa tomu ťažko verí, slávna Heidi Klum je mamou už 20-ročnej dcéry. A tá po nej zdedila všetky tie najlepšie gény. Nielen, že je krásna, vďaka čomu sa po vzore mamy uplatnila v modelingu, ale jej krivky... No, túžia po nich muži po celom svete. Patria však len jednému. A Leni to jasne dokázala na pláži na Sardínii. Aha, ako sa s ním muchlovala!

Slávna Heidi Klum je mamou troch detí. S hudobníkom Sealom má synov Johana a Henryho a s talianským multimilionárom Flaviom Briatorem má dcéru Leni. Tá po vzore svojej slávnej mamy pôsobí od útleho veku vo svete modelingu. No pri pohľade na ňu sa ani nie je čomu čudovať. 20-ročná brunetka po nej zdedila krásnu tvár a ešte krajšie krivky.

Tie v týchto dňoch odprezentovala aj na pláži talianskej Sardínie, kde si užívala chvíle voľna so svojím priateľom, hokejistom Arisom Rachevskym. Brunetka sa pýši štíhlou postavou, no za to poriadne plným dekoltom. No hoci je snom mužov po celom svete, na pláži dala jasne najavo, "komu patrí". Pozrite na tú sexi muchlovačku!

