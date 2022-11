Slávna herečka zúri: Choroba jej strpčuje život, pribrala 20 kg... Nebude to lepšie!

LOS ANGELES - Obáva sa, ako zareaguje verejnosť! Na topkách sme vás už informovali, že herečka Christina Applegate (50) má sklerózu multiplex. Aj napriek vážnej diagnóze sa slávna blondínka rozhodla dotočiť seriál Dead to Me, v ktorom stvárnila jednu z ústredných postáv. Ako ale v najnovšom rozhovore prezradila, v dôsledku ochorenia je z nej iný človek. A netají sa tým, že ju to poriadne hnevá.

Christina Applegate sa do sŕdc mnohých vryla účinkovaním v obľúbenom seriáli Ženatý so záväzkami. Krásna blondínka však svoj šarm a nadanie predviedla aj vo viacerých filmoch, spomenúť možno napríklad komédiu Matky rebelky. V roku 2019 mal svoju premiéru seriál z dielne Netflixu s názvom Dead to Me, v ktorom stvárňuje jednu z ústredných postáv.

Ako blondínka v súvislosti s tým prezradila, nakrúcanie tretej - záverečnej série muselo byť kvôli jej zdravotným problémom na 5 mesiacov prerušené. Christine, ktorá v minulosti zvádzala boj s rakovinou, totiž diagnostikovali sklerózu multiplex. Jej zdravotný stav je natoľko vážny, že bez paličky sa už nepohne.

Hoci všetci zúčastnení tajne dúfali, že pauza herečke pomôže, výrazné zlepšenie jej zdravotného stavu nenastalo. „Nebude to už lepšie. Nikdy nebudem schopná to akceptovať. Som naštvaná,” priznala v najnovšom rozhovore pre The New York Times herečka. Ako prezradila, nakrúcanie vybraných scén muselo byť napokon prispôsobené jej zdravotnému stavu.

Spomínaná pauza ale mala pre Christinu svoj význam. „Potrebovala som to spracovať. Spracovať stratu tej časti mňa samej. Potrebovala som ten čas,” dodala blondínka. Tú okrem zhoršenej mobility trápi aj to, že sa zmenilo jej telo a hmotnosť.

Applegate sa snaží pripraviť na propagáciu novej série a netají sa tým, že má rešpekt pred tým, ako ju ľudia príjmu. „Toto bude prvýkrát, čo ma všetci budú vidieť takú, aká som. Pribrala som 20 kg a bez paličky sa už nepohnem. Chcem, aby ľudia vedeli, že som si toho všetkého dobre vedomá,” povedala k tomu.

Galéria fotiek (3) Christina Applegate počas nakrúcania poslednej série seriálu Dead to Me.

Zdroj: profimedia.sk

Herečkin kolega James Marsden sa v rozhovore pre Entertainment Tonight vyjadril, že Christina je veľká bojovníčka. „Nič ju nezlomí a prebojuje sa cez čokoľvek. Zbožňujem ju. Je to skvelý človek,” nešetril chválami.

Herec narážal na to, že Applegate už v minulosti zvádzala boj s rakovinou prsníka a musela podstúpiť dvojitú masektómiu. Umelkyni je veľkou oporou jej manžel Martyn LeNoble a ich 11-ročná dcéra Sadie.

Sklerózu multiplex má aj herečka Selma Blair, ktorá kvôli bolestiam a nepriaznivému zdravotnému stavu musela odstúpiť z tanečnej šou Dancing With the Stars.