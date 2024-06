TRAPAS hviezdnej herečky v televíznej šou: ZRADILI ju šaty... Ups, takmer ukázala VŠETKO!

Dakota Johnson (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Ani tie najväčšie hviezdy nie sú imúnne voči módnym faux pas. Svoje by o tom aktuálne vedela hovoriť herečka Dakota Johnson (34). Tá bola pozvaná do známej talkshow Jimmy Kimmel Live a práve tam sa jej stalo úsmevné faux pas. Zradili ju šaty... Takmer divákom ukázala všetko!

Dakotu Johnson slovenskí diváci spoznali najmä vďaka šteklivej sérii 50 odtieňov. Aktuálne herečka hviezdi v novinke, v ktorej hrá aj Sean Penn. Film sa volá Daddio a tmavovláska ho prišla odprezentovať aj do známej talkshow Jimmy Kimmel Live. No pri premietaní záberov z drámy došlo aj na úsmevné faux pas.

Herečke totiž odrazu ruplo ramienko na čiernych šatách a... Takmer prišlo na pikantné odhalenie. „Dakota, tvoje šaty sú práve rozopnuté,“ zahlásil jej Kimmel krátko po premietnutí klipu z nového filmu. „Si v poriadku? Mám priniesť lepiacu pásku?“ opýtal sa jej ďalej. Dakota si spadnutý dekolt podvihla a chvíľu sa snažila ramienko napraviť, no nepodarilo sa.

„Jednoducho to podržím,“ zahlásila. Nie je to pritom prvýkrát, čo herečku zradili šaty v spoločnosti. Podobný zážitok má aj z odovzdávania cien People's Choice Awards, kde sa jej tiež roztrhalo ramienko na šatách. Vtedy situáciu okomentovala trefne s odkazom na film 50 odtieňov sivej. „Nie že by ešte nikto nevidel moje prsia,“ zahlásila pri preberaní ceny.