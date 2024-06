Známa speváčka prekvapila fanúšikov: Je možné, že mám až 26 súrodencov!

Jennifer Hudson (Zdroj: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Jennifer Hudson sa preslávila účinkovaním v speváckej súťaži American Idol. V tej obsadila v roku 2004 4. miesto a odvtedy sa jej kariéra poriadne rozbehla. Na svojom konte má viacero hitov, ako je napríklad If This Isn't Love. Okrem toho sa však presadila aj v herectve a na svojom konte má dokonca Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe, ktorého získala v roku 2007 za svoju rolu v muzikáli Dreamgirls.

V jej najnovšom rozhovore však poriadne zaujala vyhlásením o svojej rodine. Umelkyňa totiž v podcaste Your Mama's Kitchen povedala, že jej otec mal podľa všetkého až 27 detí. „Je nás poriadne veľa. Môj otec mal zrejme až 27 detí. To je poriadne veľa detí. Nikdy som všetkých z nich nestretla, čo ma mrzí. Som rodinne založený človek a keď som mala 16, tak som snívala o tom, že ich spoznám všetkých. Bol to môj sen, stretávať sa na Deň vďakyvzdania a Vianoce a sedieť za jedným stolom," uviedla herečka.

