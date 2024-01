Slávna moderátorka šokuje: Po odhalení mužovej nevery sa pokúsila o samovraždu!

(Zdroj: pixabay.com)

V priebehu rokov 2012-2016 udržiaval legendárny Ozzy Osbourne milenecký pomer s kaderníčkou Michelle Pugh. Sharon našla dôkazy o ich romániku v mailovej komunikácii. Nasledoval búrlivý rozchod a moderátorke to zlomilo srdce.

Ako s odstupom času k tomu povedala, vedela, že jej manžel nie je neviniatko. Táto nevera však bolela oveľa viac, než zlyhania, ktoré mal pred tým. „Vždy mal zaryté fanúšičky a ja som na to bola zvyknutá. Ale keď poznáte meno tej ženy, viete, kde býva a kde pracuje, je to niečo úplne iné. Je vidno, že do tohto vzťahu už citovo investoval,” uviedla v relácii Cut The C**p známa moderátorka.

Táto bolestivá zrada dohnala Sharon k tomu najhoršiemu. „Povedala som si, že moje deti sú už veľké, že sa dokážu o seba samé postarať. Tak som sa predávkovala a zavrela sa v izbe. Potom prišla upratovačka a našla ma,” šokovala svojim priznaním Osbournova žena.

Ozzy na margo nevery tvrdil, že išlo len o fyzický vzťah a že na vine bola jeho závislosť od sexu. Kvôli nej potom podstupoval terapie. Sharon ho vzala na milosť a je mu momentálne veľkou oporou, keďže ho sužujú viaceré zdravotné problémy.