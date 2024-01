Bolestné spomienky známeho herca: Manželka bola tehotná, jemu našli tumor na mozgu!

Mark Ruffalo a Sunrise Coigney (Zdroj: SITA)

O náročných chvíľach prehovorila hviezda filmovej série Avengers v najnovšom rozhovore v podcaste Smartless, ktorý bol zverejnený tento týždeň. V ňom Ruffalo opísal to, ako mu lekári oznámili, že má na mozgu tumor. V tom čase však bola jeho manželka tehotná a tak sa rozhodol, že jej to povie až po pôrode.

Sunrise Coigney a Mark Ruffalo (Zdroj: SITA)

„Vtedy som myslel len na to, že jej to nemôžem povedať. Povedala by si, že sa všetko musí točiť len okolo mňa. Proste som to v tej dobe nemohol urobiť," povedal herec, ktorého manželka bola v tom čase v deviatom mesiaci.

Pár dní po pôrode sa však rozhodol, že to svojej manželke musí povedať. „Keď som to Sunny povedal, tak si najskôr myslela, že si robím srandu. Potom sa však rozplakala a povedala mi, že vedela, že zomriem mladý. Mám pocit, že ma to rozosmialo," priznal Ruffalo, ktorého tumor sa napokon ukázal ako nezhubný.