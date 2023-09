Sexi Selena Gomez v elegantnom kostýme: LEDVA napratala PRSIA do výstrihu!

Selena Gomez (Zdroj: Profimedia)

PARÍŽ - Selena Gomez to má so svojou váhou ako na hojdačke. Chvíľu má nejaké to kilo navyše, inokedy zas prekvapí schudnutou figúrou. Čím sa však môže popýšiť vždy, sú jej plné prsia. Aktuálne ich predviedla aj v elegantnom kostýmčeku... Ups, malo to však jeden háčik. Ledva ich do výstrihu napratala!

Selena Gomez sa do povedomia verejnosti dostala ešte ako detská hvieda Disney Channel. Odvtedy však uplynulo veľa rokov a už dávno nie je to malé dievčatko z Čarodejníkov z Waverly. Aktuálne ju paparazzi nafotili pri príchode do luxusného hotela Royal Monceau v Paríži, kde dorazila na večeru. A bola doslova neprehliadnuteľná.

Oblečená bola v na mieru ušitom čiernom dámskom kostýme. No zdá sa, že krajčírka sa v oblasti hrudníka trochu sekla pri meraní. Selena totiž disponuje bujným dekoltom, ktorý do výstrihu čierneho topu ledva napratala. Doslova to pôsobilo, že sexi speváčka v upnutom módnom kúsku, v ktorom boli jej vnady extrémne napratané, ani nemohla normálne dýchať. Tak azda večera prebehla bez vážnejších zdravotných komplikácií.

(Zdroj: Profimedia)