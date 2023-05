Škoujúca SPOVEĎ svetoznámeho speváka: Prehovoril o závislosti... Ako 14-ročný vypil 12 panákov vodky!

O problémoch slávneho speváka vedela väčšina jeho fanúšikov. Niekoľkokrát o nich hovoril aj v minulosti a viackrát sa táto téma stala aj ústredným motívom jeho tvorby, ako napríklad v piesni Otherside. V tej sa Macklemore snaží odkázať ľuďom, aby nerobili rovnaké chyby ako on.

O svojej závislosti sa však najnovšie rozhovoril aj v známom podcaste The Diary Of A CEO, kde sa s moderátorom Stevenom Bartlettom rozprávali práve o jeho minulosti. Jej veľkou súčasťou boli aj alkohol a drogy.

Umelec v rozhovore prezradil, že jeho závislosť začala veľmi skoro. „Začalo to jedným, dvoma panákmi. Potom som si povedal, že ako sa budem cítiť, keď si dám štyri. Aké to bude, keď si dám osem. Z ničoho nič som si dal 12 panákov vodky. Odvtedy, ako som s tým začal, som takmer vôbec neprestal," povedal Macklemore, ktorý mal v tomto období len 14 rokov.

Budíček pre neho prišiel až keď mal 25 rokov. Vtedy si uvedomil, že to, čo robí, nie je v poriadku. „Asi mesiac som bral opioidy. Postupne som začal chudnúť a cítil som, že na tom začínam byť závislý. Všetka radosť z môjho života bola preč a už som tu viac nechcel byť. Nemal som žiadne samovražedné myšlienky, ale hovoril som si, že tento svet skrátka nie je pre mňa," doplnil spevák.

„Necítil som nič, len hlboký smútok a potrebu dať si ďalšiu dávku. V tom čase sa ma otec spýtal, či som šťastný a ja som povedal, že ani náhodou. Ponúkol mi, že mi zaplatí liečenie. Najskôr som to odmietol, ale potom som si to rozmyslel. Bolo to najlepšie rozhodnutie môjho života," uzavrel hudobník.