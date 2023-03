Známy spevák neveril vlastným očiam: To je mega TRAPAS! Pomýlil si ho s političkou

LONDÝN – Aj zlá reklama je reklama. To si môže povedať známy britský spevák Lewis Capaldi (26), ktorý v najbližších dňoch zverejní dokument s názvom How Im Feeling Now. V rámci jeho propagácie sa Netflix rozhodol využiť bilbordy v Londýne. Na tých sa však neobjavil hudobník, ale politička Liz Truss, ktorá sa na neho podobá.

Čakanie je na konci. Fanúšikovia Lewisa Capaldiho sa 19. mája dočkajú po viac ako 4 rokoch jeho nového albumu. Ten ponesie názov Broken By Desire To Be Heavenly Sent. Okrem toho sa však môžu tešiť aj na dokument o jeho živote.

Počin s názvom How I'm Feeling Now si budú môcť diváci pozrieť už 5 apríla. Streamovacia služba Netflix sa rozhodla na propagáciu využiť aj londýnske bilbordy, ktoré však zaujali z úplne iného dôvodu, ako si tvorcovia predstavovali.

Namiesto Capaldiho sa totiž na reklamnej ploche objavila fotka z mladosti britskej političky Liz Truss. To si okamžite všimli fanúšikovia a spevákovi o tejto chybe dali okamžite vedieť.Lewis na ňu zareagoval na svojom profile na sociálnej sieti Instagram s pre neho typickou dávkou humoru. „Ktokoľvek má na starosti bilbordy Netflixu, tak si zaslúži vyhadzov,“ napísal.

Či išlo skutočne o chybu, alebo o dobre premyslenú reklamnú kampaň, sa už zrejme nedozvieme. Samotný Netflix sa však Capaldimu počas včerajšieho dňa na svojich sociálnych sieťach ospravedlnil.

Sorry about this, Lewis Capaldi 😳 Posted by Netflix on Wednesday, March 29, 2023