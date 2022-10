Fanúšikovia Davida Bowieho (†69) POZOR: Skafander z videoklipu ide do dražby… Uff, to je ale sumička!

Galéria fotiek (3) David Bowie

LONDÝN - Skalní fanúšikovia legendárneho Davida Bowieho (†69) by mali spozornieť. Jeho ikonický kostým, ktorý mal na sebe vo videoklipe k piesni Ashes to Ashes, totiž ide do dražby. No záujemca si musí pripraviť aj poriadne veľký balík peňazí. Očakáva sa totiž, že vesmírny skafander sa vydraží za viac ako 81 tisíc libier!