Harry a William sú minulosťou! Dánski princovia hviezdami MODELINGU

KODAŇ - Už ste o nich počuli?! Vyzerá to tak, že časy, keď princovia William a Harry patrili medzi najsexi mužov s modrou krvou, sú minulosťou. Stále väčšej popularite a pozornosti sa totiž tešia urodzení fešáci z Dánska - Nikolai a Felix.

Britská kráľovská rodina rozhodne nie je jedinou monarchiou, ktorá si zaslúži pozornosť. Za zmienku nepochybne stojí aj tá dánska, ktorej súčasťou sú i princovia Nikolai a Felix. Obaja sú synmi princa Joachima. A rovnako tak obaja sa rozhodli pre kariéru v modelingu.

Starší z bratov - 22-ročný Nikolai sa na prehliadkovom móle objavil už v roku 2018. V rámci londýnskeho týždňa módy predvádzal pre značku Burberry. Minulý mesiac pózoval pre škandinávsky Vogue. Súčasťou vydania bol aj rozhovor, v ktorom fešák odpovedal napríklad aj na otázku, čo jeho urodzená rodina hovorí na jeho modelingovú kariéru. „Nikto nebol proti. Samozrejme som to musel obhajovať, ale to by som musel aj čokoľvek iné,” uviedol Nikolai.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

V šľapajách svojho brata sa rozhodol kráčať aj jeho 19-ročný brat Felix. Ten počas minulého roka síce začal s vojenským výcvikom, avšak už po dvoch mesiacoch s tým skončil s odôvodnením, že to nie je nič pre neho. Najnovšie nafotil modelingové zábery pre šperkársku firmu Georg Jansen. Čo poviete, pristane mu to?