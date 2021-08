Bartošová jej ukradla manžela a ona? Chvalabohu, vydýchla si Štaidlová!

Ladislav Štaidl a jeho Anna sa brali v roku 1974, keď otehotnela. Nakoniec mali spolu tri deti. Lenže skladateľ a hudobník bol povestný svojimi avantúrami. Dlho mal popri manželstve vzťah s Jitkou Zelenkovou a neskôr sa dal dokopy s Ivetou Bartošovou.

Zdroj: Miloš Schmiedberger

Speváčka na neho naliehala, aby sa rozviedol, to však on nemal v pláne. Až nakoniec od neho utiekla a vtedy sa rozhýbal. A Anna pre milenku svojho muža nemá žiadne výčitky. „Medzi nami, ona ma od neho oslobodila. Keď sa do nej pred päťdesiatkou zamiloval, tak ma vlastne zachránila,” povedala vraj svojej kamarátke, ktorá sa zverila portálu Extra.cz. „Ja by som sa s ním po takom čase už asi nerozišla a všetky jeho vrtochy by som musela znášať ja. Iveta Bartošová mi dala v podstate voľnosť,” vysvetlila Štaidlová.

Zdroj: Instagram AŠ