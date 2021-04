Sledujte pohreb princa Philipa (†99) ONLINE: Pohľad na princa Charlesa vháňa slzy do očí!

VIDEO: Životný príbeh princa Philipa (†99)

štvrtok (15. 4. 2021) - Princ Charles spolu s vojvodkyňou Camillou navštívili v záhradách Buckinghamského paláca v Londýne pietne miesto, kam ľudia nosia kvety a dary pre zosnulého princa Philipa. Princ Charles sa neubránil slzám.

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

9. apríla 2021 v poobedných hodinách svet zarmútila správa o smrti 99-ročného manžela kráľovnej Alžbety II., princa Philipa. Vojvodu z Edinburghu už dlhšie trápili zdravotné problémy, ktoré ho v polovici februára doviedli až do nemocnice. V marci podstúpil náhlu operáciu srdca. No a hoci ho 16. marca prepustili z nemocnice do domácej starostlivosti, nebola to predzvesť jeho uzdravenia.

Ako sa neskôr ukázalo, princ bol v zlom stave a vedel, že sa blíži jeho koniec. Prevoz do domáceho prostredia hradu Windsor bolo jedným z jeho posledných prianí. A práve na hrade Windsor sa v sobotu 17. apríla o 15:00 miestneho času (16:00 nášho času) uskutoční aj posledná rozlúčka s britským princom.

Viac o úmrtí princa Philipa sa dočítate TU»