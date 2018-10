Pohľad na slávnu herečku vás zaskočí: Juj, to kedy tak zostarla?!

Hviezdy seriálu Sex v meste.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Aj hviezdy starnú! A najnovšie to dokazuje i herečka Kim Cattrall (62), ktorú preslávilo účinkovanie v seriáli Sex v meste. Blondínka sa v spoločnosti často neukazuje. A tak, keď zavítala na premiéru filmu Tell Me a Story, vyzerala síce skvele, avšak viacerých zaskočili vrásky na jej tvári.