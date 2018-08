Slávny spevák môže skákať od šťastia: Bude trojnásobným otcom!

"Niekto sa tu stane na budúci rok staršou sestrou. Sme naozaj nadšení, že vám môžeme oznámiť, že som opäť tehotná. V sobotu sme sa dozvedeli, či to bude chlapec alebo dievča. Čo si myslíte vy? Zabudla som spomenúť, že dátum pôrodu stanovili na Robinove narodeniny," napísala April Love Geary. Dvojica tento rok vo februári privítala na svete dcéru Miu Love. Štyridsaťjedenročný interpret, ktorý oslavuje narodeniny 10. marca, už má aj osemročného syna z manželstva s Paulou Patton. S herečkou sa rozviedol v roku 2015, po desiatich rokoch manželstva.

Robin Thicke debutoval v roku 2003 albumom A Beautiful World, po ktorom nasledovali nahrávky The Evolution Of Robin Thicke (2006), Something Else (2008), Sex Therapy: The Session (2009), Love After War (2011), Blurred Lines (2013) a Paula (2014). S predposlednou menovanou sa mu podarilo dobyť americký aj britský rebríček, pričom z nej pochádza aj jeho najúspešnejší hit Blurred Lines, na ktorom spolupracovali aj T.I. a Pharrell Williams.