ŠOKUJÚCE slová extravagantnej Češky: Komunisti ju poslali do Írska... Späť sa už vrátiť NEMOHLA!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Jana Kratochvílová (72) patrí k najextravagantnejším českým speváčkam. Jej výstredný zjav evidentne "prekážal" aj minulému režimu. V rámci reprezentácie Československa ju tak poslali do Írska... No späť sa už vrátiť nemohla. Podvod s emigráciou!

Celé roky sa hovorilo o tom, že speváčka Jana Kratochvílová spolu s kolegom Pavlom Trnavským v roku 1983 emigrovali do Írska. Extravagantná Češka však aktuálne prehovorila, že všetko bolo úplne inak. Do krajiny vraj bola so svojim kolegom vyslaná v rámci reprezentácie Československa - vyhrali tam totiž dve ceny. No a keď sa chceli vrátiť domov, nastal problém...

„Bolo mi divné, že s nami nejde napríklad textár alebo niekto z Pragokoncertu alebo že nám s Pavlom Trnavským nedali peniaze a nezaplatili nám letenky, ale nič mi nedošlo. Viezla som si len kostým od maminky, to bolo všetko. Chceli sme len víťazne obstáť,“ povedala Kratochvílová týždenníku Téma. Od známych sa však potom dozvedela, že v rádiu Svobodná Evropa ohlásili ich emigráciu.

(Zdroj: Profimedia)

„Šli sme sa opýtať na anglické úrady a tam nám povedali, že máme doma problémy a hneď nám dali povolenie k pobytu. Boli sme v šoku. Ja som zostala ako Alenka v ríši divov dobré 3 roky. Stále som verila, že sa to vyrieši, že je to celé nedorozumenie,“ priznala. No dúfala márne. V Británii napokon žila až do roku 2003.

„Vyhlásili, že sme odišli na štátny pas, čo ani nešlo, pretože to bola reprezentácia Československa na zahraničnom festivale, a doma nám odrazu vraj hrozilo väzenie. Mama ma varovala pred návštevou, vraj s ňou hovorili policajti a povedali jasne, čo ma čaká. Nechápala. A ani ja,“ dodala Kratochvílová, ktorá dodnes netuší, čo sa v roku 1983 stalo.