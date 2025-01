Eva Pavlíková v seriáli Dotyk života (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

BRATISLAVA - Ide jej karta! Eva Pavlíková putuje zo seriálu do seriálu a v Dotyku lásky je z nej laborantka. A celkom komplikovaná mama.

V druhej epizóde do deja nového seriálu Dotyk života vstúpi Eva Pavlíková ako mama hlavnej postavy Evy a zároveň laborantka v nemocnici. Nečakajte však, že pôjde o milú a láskavú mamičku. Práve naopak! Viera dáva svojej dcére naozaj zabrať. Sama si neuvedomuje, že jej prehnaná starostlivosť je Eve nepríjemná. Jej nevyžiadané rady a poznámky sú často až príliš, čím svojej dcére dokáže neraz poriadne „osladiť život“...

A nič netušiac to svojej dcére a pôrodnej asistentke Eve, ktorej úlohu stvárňuje Jana Kolesárová, urobí aj v situácii, kedy sa dostala do neľahkej životnej situácie. Nikdy netúžila po deťoch, no neplánovane otehotnela. Navyše s kolegom, ktorý je ženatý a má syna. Jediný človek, ktorému prezradí toto tajomstvo, je jej kamarát doktor Milan. Pozrite si v ukážke, o čo Eva požiada prekvapeného Milana a nenechajte si ujsť ďalšiu epizódu nového seriálu Dotyk života už túto nedeľu o 20.30 na Jednotke.

Eva Pavlíková ako harpia?! Vstúpi do deja a dcéra pred ňou musí tajiť... To snáď nie! (Zdroj: STVR)