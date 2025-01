Paľo Drapák mal PRVÝKRÁT vnučku na víkend: Stačilo? Slová hovoria za všetko!

(Zdroj: Ján Zemiar )

BRATISLAVA - Sú to už tri roky, čo si rocker Paľo Drapák a jeho manželka Janette užívajú rolu starých rodičov. Hoci to pre nich znamená nové výzvy, sú zo svojej vnučky Riušky nadšení. Do života im priniesla nový dych.

Na drsňáka zabudnite! Rocker a líder kapely Metalinda Paľo Drapák a jeho manželka Janette sú už nejaký ten rok starými rodičmi a tešia sa z vnučky Rie. Paľo sa pri zmienke o malej princeznej doslova roztápa. Sú aj oni rovnako dobrí starí rodičia? „Ja si myslím, že dobrí. Ja si myslím, že takí ešte mladiství trošku, jak hovorí Palko – že taký nový dych nám to dalo. Ale my sme takí blázniví. Teraz sme ju mali na víkend prvýkrát, takže sme ešte takí unavení z toho, ale je to úžasný pocit,“ priznáva s úsmevom Janette.

Aj keď išlo o prvé víkendové dobrodružstvo, určite nie sú príležitostnými starými rodičmi, práve naopak. Hoci nežijú so synom Michalom v bezprostrednej blízkosti, snažia sa udržiavať rodinu pohromade a vnučku vidieť tak často, ako sa len dá. „Stále sme s ňou, niekedy možno sa nám podarí aj 4-5-krát do mesiaca, lebo trošku bývame ďalej, ale my sa snažíme stále, keď sa dá.“

Drapákovci sa však okrem budovania vzťahu s vnučkou snažia udržať romantiku aj vo svojom vlastnom, čo dokazujú ich neustále dotyky a držanie sa za ruky. „No jasné, celý život to robíme, my sme tak naučení. My aj keď sme boli oddelení, aj vtedy sme sa držali za ruky,“ smejú sa dnes nad obdobím, keď spolu nežili. Janette mu vtedy odpustila, po troch rokoch odlúčenia si znova našli k sebe cestu a v roku 2003 sa znovu zosobášili. Odvtedy Palo najradšej spieva svojej Janette doma. Čo však spevák predalen bonzol na svoju manželku, vás prekvapí!

