Dedko Paľo Drapák úprimne o najväčšej radosti v živote: Ako ma zmenila vnučka!

Módna prehliadka Ivany Mendrejovej. Na snímke Pavol a Janette Drapákovci (Zdroj: Ján Zemiar)

Rocker a líder skupiny Metalinda Paľo Drapák sa teda nezdá! Look drsného rockera totiž vymenil za eleganciu. „V poslednej dobe sa mi to začalo páčiť, ale chodievam aj tak normálne. Nehovorím, že som totálne elegantne, ale snažím sa chodiť slušne, aby som jej robil radosť. Krásnu ženu musím nejako reprezentovať,“ priznáva s úsmevom Drapák. A čo na to Janette? Tá jeho nový štýl len schvaľuje: „Áno, už má na to vek, chalan,“ dodáva s humorom.

Drapákovci sú však nejaký čas aj starými rodičmi a túto životnú rolu si nesmierne užívajú. A zdá sa, že malá princezná zmenila hudobníka na nepoznanie. „Joj, zmenila… Zmenilo ma to v tom, že mám ďalší zmysel života, ďalšiu radosť. Riuška nám urobila takú veľkú radosť a také šťastie priniesla do rodiny, je to neuveriteľné a krásne. Normálne som nabral ďalší dych, aj keď som už nevládal niekedy,“ prezrádza s nadšením spevák.

Manželia aktuálne prežívajú jedno z najkrajších období v živote a sú povestní svojou večne dobrou náladou, rozladiť ich nedokážu ani rôzne nepríjemnosti či nešváry. „Sme pozitívni ľudia a my si nerobíme z ničoho nič. Žijeme len raz a treba si to užívať,“ hovorí Janette. Pali však dodáva, že nie všetko bolo vždy ideálne. „Keby ľudia vedeli, čím sme si museli prejsť...“ odhaľuje aj náročnejšie životné momenty hudobník a jeho manželka jedným dychom dodáva. „Je to o tom, ako si to človek nastaví v hlave. Stačí aj málo, aby bol človek šťastný. Keď sa dvaja ľudia ľúbia, sú zdraví a majú krásnu rodinu, to je najviac. Nemusia mať milióny, načo?“ A čo by odkázali tým, ktorí radi na všetko frflú? Obzvlášť pre tých majú manželia veľavravný odkaz!

Drapák (Zdroj: NL/TH)