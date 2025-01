Zuzana Bublíková prežíva najhoršiu bolesť: Prišla o najdôležitejšieho človeka v živote!

(Zdroj: ČT)

Zuzana Bubílková, ktorú si pamätáme ešte z jej pôsobenia v slovenských médiách, prežila pred Vianocami veľkú bolesť. Vo veku 93 rokov zomrela jej mama, s ktorou mala veľmi dobrý vzťah, uviedol expres.cz. O svoju manželku tak prišiel aj Bubílkovej otec Bohumír (96), ktorému jeho žena veľmi chýba. Veď spolu prežili skoro 80 rokov. Spoznali sa už na gymnáziu, keď mala Ludmila 16 rokov. Liekom na dlhovekosť bol pre nich šport a dobrá nálada. Obidvaja boli čiperní, užívali si život a krásne chvíle.

V júli 2024 však mamu Zuzany postihla mozgová mŕtvica. „Mám rodičov v starostlivosti a mama je teraz v nemocnici, pretože mala slabé krvácanie do mozgu. Našťastie som pri tom bola, tak som hneď zavolala záchranku. V podstate je to bez následkov, ale má nočné halucinácie,“ zverila sa vtedy Zuzana Blesku. A spomínala aj to, že ešte nedávno sama varila, piekla a tešila sa zo života.

Zuzana Bubílková sa narodila v roku 1952 v Zlíne, istý čas žila v Martine a potom absolvovala FF UK v Bratislave. V roku 1974 jej bolo pridelené miesto v bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu, kde pôsobila (ako prvá žena) v relácii Pozor, zákruta! V roku 1989 začala pracovať v Slovenskej televízii. Do povedomia divákov sa zapísala ako moderátorka diskusnej relácie Co týdden dal s Otom Černým. Po rozdelení republiky sa presťahovala do Prahy, kde bola parťáčkou Miroslava Šimka (†63). V roku 1995 uviedla Česká televízia zábavnú reláciu dvojice Šimek & Bubílková S politiky netančím. Po šiestich rokoch sa relácia presťahovala na Novu pod názvom Politické harašení.

Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek

Vo svojej činnosti na Nove pokračovala aj po smrti svojho javiskového partnera Miloslava Šimka. Kvôli chorobe, rakovine štítnej žľazy, však musela na istý čas skončiť. Na začiatku roku 2008 sa vrátila na ČT1 a moderovala reláciu Co týden vzal, ktorá však nemala dlhé trvanie. Zuzana neskôr presedlala na šoubiznis, moderuje reláciu s názvom Bez urážky.

Zuzana Bubílková to však v osobnom živote rozhodne nemala ľahké. Začiatkom 80-tych rokov porodila syna Tomáša, ale v roku 1982 jej manžel emigroval a ona prišla o prácu a krátko nato aj o druhé dieťa, ktoré potratila. Syn Tomáš odišiel študovať do USA, kde žije dodnes. V Los Angeles pracuje ako automobilový dizajnér, oženil sa a má syna.