Cibulková na luxusnej dovolenke všetkých odrovnala: FOTO Vystavila tehličky na bruchu!

Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Cibulková si aktuálne užíva na exotickej dovolenke na Maldivách. Na sociálnu sieť pridáva čarokrásne zábery, číre more a luxusný rezort. A samozrejme, na obdiv vystavuje aj svoju vymakanú postavu. Mnohí jej neverili, iní jej zase fandili, no a po mesiacoch disciplíny, cvičenia, dodržiavania stravy, sa jej podarilo zhodiť viac ako 20 kíl. Je vidieť, že je s aktuálnou figúrou nadmieru spokojná. Veď bodaj by nie! Na najnovšom zábere jej spod plaviek dokonca "vykúkajú" tehličky.

Dominika Cibulková (Zdroj: Instagram DC)

Bývalá tenistka započala cestu za chudnutím minulý rok v októbri. „Toto je jedna vec, na ktorej mi v tomto momente veľmi záleží. Bolo super byť tehotná, maličkú dojčiť 7 mesiacov a žiť veľmi kalorický život, ale povedala som si, že už aj ja sa chcem sama sebe páčiť, chcem sa dobre cítiť. Aj keď mi Michal hovorí, že sa mu páčim, ale robím to hlavne pre seba. Dúfam, že mi budete držať palce,” povedala vtedy svojim fanúšikom. Čo hovoríte na jej brutálnu zmenu?