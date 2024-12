Jojkárska hviezda len 2 dni po prevalení ROZCHODU: Slováka vymenila za tohto ŠKANDALÓZNEHO Čecha?!

(Zdroj: Instagram N.S.)

BRATISLAVA/BRNO - V utorok verejnosť šokovala informácia, že víťazka reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (34) a slovenský hokejista Lukáš Kozák (33) viac netvoria pár. K rozchodu prišlo po 7 rokoch vzťahu. Od oznámenia uplynuli len 2 dni, no už sa hovorí o novom mužovi v živote sexi blondínky. Slováka vraj vymenila za tohto známeho Čecha (29)!

Informáciu o rozchode zverejnila Nela na sociálnej sieti Instagram. „Aj keď sme obaja veľmi chceli, nedokázali sme to opraviť. S Lukym sme sa rozišli,“ napísala k spoločnej fotke s tým, že dôvody sú súkromné a hneď upozornila, aby ľudia neverili špekuláciám. „Neverte žiadnym špekuláciám a zlým jazykom,“ dodala.

Treba však povedať, že tie, ktoré sa začali šíriť doslova len pár hodín po tom, čo Nela zverejnila informáciu o rozchode, pôsobia tak, že by na nich niečo pravdy predsa len mohlo byť. Portál Expres.cz prišiel so správou, že sa blondínka už stretáva s iným známym mužom. A vraj to má byť v Brne doslova verejným tajomstvom.

Konkrétne má ísť o MMA zápasníka Radka Roušala, ktorého fanúšikovia Oktagonu poznajú predovšetkým pod prezývkou Ruchy. Športovec má na svojom konte aj jeden škandál - z prvého turnaja ho organizácia vylúčila kvôli vytetovanému Hitlerovi na ruke. Zápasník si potom jeho podobizeň nechať pretetovať a ospravedlnil sa.

„Ozvala sa dokonca žena, ktorá vraj hneď vedľa zápasníka býva a Nelu Slovákovú s ním podľa svojich slov videla,“ píše spomínaný portál s tým, že dokonca aj zápasník sa mal nedávno rozísť s priateľkou. O tom, že sa dvojica pozná a má k sebe blízko, svedčia napokon aj zábery z brnenského baru po novemberovom galavečere Clash of the Stars, kde dvojica spolu tancuje.

Navyše je veľmi zaujímavou náhodou aj to, že Roušal a Slováková sa aktuálne obaja nachádzajú v Bratislave.