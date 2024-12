NÁROČNÉ obdobie Žilkovej: Najprv rozchod a teraz... OPERÁCIA!

Veronika Žilková (Zdroj: Instagram VŽ)

Herečka Veronika Žilková to mala so vzťahmi v posledných rokoch pomerne turbulentné. Po 15 rokoch sa rozviedla s Martinom Stropnickým (67) a hoci si potom našla svoju spriaznenú dušu, aj ich vzťah sprevádzali komplikácie. Ohrdnutá žena nakoniec našla šťastie po boku Josefa Holomáča. No po dvoch rokoch oznámila rozchod. Vianoce tak bude tráviť sama.

A aby toho nebolo málo, ešte je aj po operácii. Bola totiž videná v župane v nemocnici. „Plánovaná operácia, krátka hospitalizácia, ale mesiac nemôžem podstupovať fyzickú záťaž. Do konca decembra sú preto zrušené moje divadelné predstavenia. Ospravedlňujem sa všetkým divákom. Stane sa," povedala následne pre český Blesk.cz. K tomu, čo jej operovali, sa vyjadriť nechcela.

Neskôr zákrok priznala aj na sieti Instagram. „V komentoch sa pýtate, prečo necvičím. Ospravedlňujem sa, som po operácii. Všetko dopadlo dobre, ale do 10.1. nemôžem mať fyzickú námahu, preto boli zrušené decembrové divadelné predstavenia, ktoré od januára nahradím. Môžem teraz len pomalým rekonvalescentným krokom chodiť na skúšky Lotranda, na vianočné posedenie a nosiť len ľahké vianočné darčeky," dodala s humorom. Ani na Instagrame nepriblížila dôvod zákroku. Zostáva to teda pod rúškom tajomstva.