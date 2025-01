Herec Czuczor sa zranil počas natáčania: Desivý incident s koňom!

Noël Czuczor v seriáli Ranč (Zdroj: TV JOJ)

V lone krásnej prírody proti sebe stoja dve rodiny - Havranová a Zimanová - rozdelené dávnymi hriechmi, ktoré vyústili v zlo. Do rodiny Zimancovcov v seriáli Ranč patrí aj večne zasnený, tichý, citlivý a spravodlivý Vlado, ktorého stvárňuje Noël Czuczor. „Najväčšou výzvou je vždy vkĺznuť do postavy tak, aby mal divák pocit, že sa pozerá na skutočného človeka, ktorý žije a dýcha, aj keď ho divák práve nevidí. Vlado je plný konfliktu a nepochopenia. Chce niekam patriť a zároveň cíti, že nepatrí do svojej rodiny. Nájsť každý kúsok jeho túžob a snov a pretaviť ich do pohľadu bolo to najťažšie, ale zároveň najkrajšie,“ priznal herec na margo seriálu, s ktorého mágiou sa stotožňoval od prvej vety, ktorú si prečítal v prvom scenári až po poslednú v tom záverečnom. A keďže hrdina do rodiny veľmi nezapadá, chceli sme vedieť, či Noël do svojej vlastnej zapadá a či v rodine „stúpol na cene“, odkedy je známy herec.

Noël sa vždy snaží zžiť so svojou postavou akoby to bol on sám. Zároveň priznáva, že so svojím hrdinom, ktorý zápasí s pocitom nepochopenia, príliš veľa spoločného nemá. Ten pocit, že nepatríme na miesto, kde dýchame a kde sa pohybujeme, cítil občas zrejme každý, nech už to bolo kdekoľvek. „A práve preto, aj keď si nie sme veľmi podobní, bolo pre mňa prirodzené Vlada pochopiť. Keď s niekým strávite tak dlhý čas, ako sme strávili my s našimi postavami, je takmer nemožné nevytvoriť si silné citové puto k postave, ktorú stvárňujete. Aj keď to nie ste vy, časti vás žijú jeho príbeh a po čase presne viete, ako by reagoval, čo cíti... Hranice sa tak trochu stierajú a vy viete, že vám na tej osobe nesmierne záleží a máte potrebu ju chrániť. Herectvo je v tomto smere magickou profesiou,“ hovorí Noël, ktorý si počas nakrúcania zažil aj nepríjemný pád z koňa. Skúsenosti s jazdením na koni predtým veľmi nemal, takže asi 4 mesiace pred nakrúcaním musel absolvovať výcvik nielen jazdenia, ale celej starostlivosti o kone. „Raz som spadol, bolo to ku koncu nakrúcania a bolo to takmer fatálne, lebo sa splašil uprostred scény… mne vyleteli nohy zo strmeňov…“ a hrozilo, že sa pri páde doláme. Pozrite si video, ako z toho Noël vyviazol a aké myšlienky mu v tej chvíli vírili hlavou. A nezabudnite sledovať aj seriál Ranč, ktorého prvá časť štartuje v pondelok o 20.35 na JOJ-ke.

Herec Czuczor sa zranil počas natáčania: Desivý incident s koňom! (Zdroj: NL/TH)