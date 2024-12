Posadnutá DIABLOM: Herečka Kolesárová po práci na seriáli Lovec... Takto vníma nadprirodzený svet!

Premiéra seriálu Lovec. Na snímke Jana Kolesárová (Zdroj: Ramon Leško)

Seriál Lovec sa blíži do svojho veľkého finále. Už v nedeľu o 20:40 televízia Joj odvysiela dve posledné časti seriálu, v ktorom sa diváci dozvedia, či Alica, ktorú posadol diabol, je na strane zla ako démon alebo si ju vybral Boh. V závere seriálu ju, samozrejme, ľudia z Rádu budú chcieť zneškodniť, pretože šanca, že je na strane dobra, je veľmi malá.

Úlohu záhadnej Alice stvárňuje herečka Jana Kolesárová, ktorú ponuka hrať v takomto seriáli veľmi potešila. „Ja som sa hlavne tešila, že ma obsadil Jirka Strach, s ním som vždy túžila spolupracovať, pretože pôvodná spolupráca roky dozadu nevyšla, tak som dúfala, že sa to raz stane a stalo sa,“ priznala herečka. „Potom som vedela, že to bude robiť Pavel Kříž, to bol ďalší krásny bod, lebo som tušila, že to bude fungovať a funguje,“ vyjadrila sa a vychválila aj scenár, ktorý u diváka zapája fantáziu.

(Zdroj: Tv Joj)

Herečka si užila aj fakt, že jej postavu posadne diabol. „Ono je to širokospektrálne. Ja som niekde v tom protipóle, či som svätá alebo diablom posadnutá. Hrať sa s tými nadprirodzenými schopnosťami, ktoré ako postava mám, je úžasné, lebo sa človek môže pohrať s tou fantáziou, nemusí mať na všetko logickú odpoveď. Je tam priestor na to, aby si ten divák myslel, čo chce,“ dodala Jana.

No a aký má ona sama pohľad na nadprirodzený svet? To sa už dozviete z rozhovoru nižšie!

Lovec-Kolesárová (Zdroj: Vlado Anjel)