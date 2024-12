Robert Rosenberg (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalý pornoherec Robert Rosenberg prednedávnom prekvapil informáciou, že idylka, ktorú ešte prednedávnom doma prežíval je fuč a dvojica skloňuje slovo rozvod. Rosenberg prednedávnom priznal napätie v rodine aj na sociálnych sieťach. „Neklape nám to, máme to doma veľmi zlé a vyzerá to, že možno pôjdeme od seba,“ prezradil vo videu. Na otázku, či padne slovo rozvod, odpovedal jednoznačne: „Asi určite. Tak to dnes je,“ priznal Rosenberg bez zbytočného prikrášľovania a jeho slová potvrdzujú, že situácia je pre oboch manželov náročná. „Ona tvrdí, že už to trvá rok, ja hovorím, že je to mesiac...“

Hoci je vzťah medzi ním a Petrou napätý, snaží sa na situáciu pozerať realisticky. „Než sa s niekým dlhú dobu trápiť, tak je lepšie začať znova,“ povedal otvorene. Ako to ale nakoniec dopadne, je vo hviezdach. „To uvidíme, ja toto vôbec neriešim. Ja mám nejaký plán, ten bol zamietnutý a teraz musím čakať, či si ona bude myslieť, že budem vedieť, čo ona chce,“ nešetrí úprimnosťou bývalá pornohviezda. A hoci ešte nedávno s manželkou Petrou pôsobili ako zamilovaný pár, dnes si kladie otázku, či by bol ešte schopný zamilovať sa nanovo. „Ja myslím, že záleží na situácii, proste nikdy nehovor nikdy. Ale už asi nie teda znova svadba, už mám dve za sebou a keď vidím, ako to funguje, tak asi nie,“ vyjadril sa skepticky k ďalšiemu manželstvu. V strede všetkého však stojí ich syn a práve k tejto téme sa Rosenberg vyjadril veľmi otvorene.

Pornokráľ Rosenberg: Padlo slovo ROZVOD! Plán B nepripadá do úvahy (Zdroj: NL/TH)