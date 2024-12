Gregorovej mama bola VEŠTICA: Hanu doteraz máta to, čo predpovedala! Splnilo sa to

Hana Gregorová (Zdroj: Vlado Anjel)

V seriáli Ranč stvárni herečka Hana Gregorová postavu, ktorá je podľa jej vlastných slov „trochu mystická, ako celý seriál. Ona je vlastne taká čarodejnica, veštica, bylinkárka, ale v jadre je v podstate, myslím si, dobrá žena.“ Táto rola jej očividne sedí ako uliata, pretože veštenie nie je ani pre herečku žiadnou neznámou. „Moja mama veštila veľmi dobre, ja tiež vykladám karty... ja už poznám tie finty,“ prezrádza herečka a jedným dychom dodáva: „Keď chcete ísť k veštici, tak musíte byť ticho, nič nehovoriť a tam vidíte, či je dobrá alebo nie.“ Dokonca si zaspomínala na vešticu, ktorá veštila politikom, aj samotnému Husákovi a zdá sa, že tá sa v osude známej herečky trafila do čierneho!

Seriál Ranč ukáže Hanu Gregorovú v prostredí, ktoré je pre ňu čiastočne známe. No ako prezradila, napriek tomu, že má k prírode blízko, vlastný ranč by rozhodne nechcela. „Nie, to je strašná práca. Ja viem, lebo moji starí rodičia mali statok... a teraz keď sme nakrúcali, tak skutočne to je... začnete ráno, skončíte v noci a zase pokračujete. Čiže je to krásne, ale je to hrozná starosť a musí to človek fakt robiť srdcom, inak to nejde,“ vysvetľuje. Na ranči nemôžu chýbať ani kone okolo ktorých sa točí aj celý seriál. Nuž a v rozhovore si Hana zaspomínala na vtipnú skúsenosť, ktorá jej stačila na celý život!

Gregorovej mama bola VEŠTICA: Hanu doteraz máta to, čo predpovedala a čo sa aj splnilo! (Zdroj: NL/TH)