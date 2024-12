Studenkovej partner Kostka priznal: Keď ma Zdenka spomína v rozhovoroch, mám STRACH, že...

Braňo Kostka (Zdroj: Ján Zemiar)

Vianočné koncerty skupiny Fragile sú v plnom prúde a fanúšikovia obľúbenej a cappelly majú o vianočnú náladu postarané. Na blížiace sa sviatky sa pripravuje aj líder Fragile Braňo Kostka, hoci ako priznal, koledu pri stromčeku si nespievajú. „Nie, doma už nie, to už je za december toho tak veľa. Minulý rok sme mali 49 koncertov len v decembri a tento rok tomu nebude inak, takže doma si trošičku oddýchnem,“ prezrádza s úsmevom a dodáva, že po koncertnom kolotoči sa na najkrajšíe obdobie v roku nesmierne teší. „No jasné. Zdenka vždy pripravuje Vianoce veľmi svedomito, vždy je všetko včas, žiaden stres nie je. To si veľmi vážim na Zdenke, že to takto úžasne pripraví,“ nešetril slovami chvály na dlhoročnú partnerku Zdenu Studenkovú, ktorej kuchyňa je priam vychýrená.

Vianoce tak budú pre hudobníka o čase strávenom v kruhu najbližších a tráviť ich bude rozhodne doma. „Nešpekulujeme počas Vianoc nad nejakými teplými krajinami. My máme toho dosť veľa na to, aby sme si spoločný čas doma s vianočnými rozprávkami a rôznymi Werichovkami užili,“ prezrádza. A čím prispieva k príprave Vianoc on sám? „Svojou prítomnosťou,“ prezradil so smiechom. Našťastie Zdenka zvláda všetko s ľahkosťou a bez stresu.

A čo darčeky? Tým najväčším sú pre neho zážitky. „Chceli by sme si dopriať nejaké kratučké dovolenky. Je trošičku odvážne povedať množné číslo, možno nejaký ten výlet… Ale momentálne je to viac o práci,“ priznal Kostka, ktorý má so skupinou Fragile veľké plány aj v novom roku. „Máme tú česť účinkovať v rámci veľmi úspešného a veľmi pekného programu Sieň slávy, kde robíme aj hudobnú dramaturgiu a celú hudobnú produkciu. Je tam séria nejakých 40-50 piesní, takže to nie je žiadna sranda,“ prezradil. Na práci si však užíva najmä stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi. V jednej z relácií sa objavila aj jeho partnerka Zdena Studenková, ktorá je známa svojím ostrým jazykom. Má strach, čo počas takýchto chvíľ vytiahne? Takáto je pravda...

Kostka Vianoce (Zdroj: NL/TH)